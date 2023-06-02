Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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11:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о производстве станков для металлообработки в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о производстве станков для металлообработки в Москве

Собянин сообщил о двукратном росте производства станков для основных сфер промышленности

Собянин рассказал о работе столичных водолазов

Собянин рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра

Собянин рассказал об открытии новых детсадов и школ в разных районах Москвы

Собянин в День защиты детей открыл новый детский стационар в Коммунарке

Новости часа: Собянин открыл новый детский стационар в Коммунарке

Собянин открыл новый детский стационар в Коммунарке

Новости часа: в Кремле высказались об использовании чиновниками iPhone

Собянин в День защиты детей открыл новый детский стационар в Коммунарке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство станков для металлообработки в Москве увеличилось в 2,2 раза в первом квартале 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 80 миллионов раз проехали пассажиры по БКЛ с момента полного запуска. Таковы данные Дептранса.

Ливень, грозу и порывы ветра до 20 метров в секунду обещают в столице 2 июня. Об этом сообщил Гидрометцентр.

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