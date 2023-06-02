Новости часа: Собянин рассказал о производстве станков для металлообработки в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство станков для металлообработки в Москве увеличилось в 2,2 раза в первом квартале 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 80 миллионов раз проехали пассажиры по БКЛ с момента полного запуска. Таковы данные Дептранса.

Ливень, грозу и порывы ветра до 20 метров в секунду обещают в столице 2 июня. Об этом сообщил Гидрометцентр.