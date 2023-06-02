Собянин рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство будущего Московского скоростного диаметра продолжается. На участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги специалисты проводят финальные мероприятия, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, там укладывают тротуар, высаживают деревья и готовят грунт под газон. Специалисты запланировали закончить работы в начале июля.



"На участке от Павелецкого направления МЖД до развязки с МКАД завершили часть новой дороги протяженностью 4,1 километра – это половина от общей ширины. Работы по второй половине ширины основного хода начинаем в этом месяце", – поделился Собянин.

Вместе с этим продолжаются мероприятия на Южной рокаде, добавил он. Специалисты продолжают реконструкцию улицы Верхние Поля на участке от улицы Марьинский парк до МКАД. Там завершаются мероприятия по переустройству кабельных линий. В скором времени специалисты приступят к укладке верхнего асфальтобетонного покрытия.



В 2023 году мастера окончат работы на южном направлении Московского скоростного диаметра. Собянин подчеркнул, что данный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы с населением порядка 2,5 миллиона человек.

Ранее руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что почти четыре тысячи специалистов работают на инфраструктурных объектах Северного и Южного участков Московского скоростного диаметра. Помогают им в этом 470 единиц строительной техники.

Собянин: строительство южного участка МСД вступает в завершающую стадию