Школа и детский сад появятся на Клинской улице в Ховрине в 2023 году

Фото: пресс-служба Депстроя

Школу и детский сад планируют открыть в столичном районе Ховрино в этом году, сообщает пресс-служба московского Депстроя.

Строительство учебного корпуса для учащихся 8–11 классов ведется по адресу Клинская улица, владение 24. Как уточнил руководитель департамента Рафик Загрутдинов, участок нового корпуса прилегает к действующей школе № 1474.

"Здание детского сада переменной этажности на 350 мест построено по адресу Клинская улица, 29. Сейчас его готовят к вводу в эксплуатацию. Детский сад рассчитан на 350 детей", – добавил он.

Ранее сообщалось о завершении отделочных работ в паркинге в составе ТПУ "Ховрино". По словам Загрутдинова, объект состоит из четырех ярусов, его площадь более 10 тысяч квадратных метров. Паркинг рассчитан на 249 машино-мест.

Кроме того, Загрутдинов рассказал о старте строительства жилого дома по программе реновации в Можайском районе. Для будущих жильцов в доме будут доступны 274 квартиры, из которых 72 – однокомнатные, 158 – двухкомнатные, подчеркнул руководитель Депстроя.