Детский сад по программе "1 рубль за квадратный метр в год" откроют на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва заключила договор аренды в результате аукциона по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Арендатор, автономная некоммерческая организация "Современный образовательный комплекс", откроет детский сад на востоке столицы. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Объект площадью более 1,8 тысячи квадратных метров расположен в районе Ивановском на востоке столицы. Арендатор здания должен провести ремонт и выполнить остальные условия программы, а затем перейти на льготную ставку аренды", – указал он.

Кроме того, арендатор должен будет оформить лицензию и подтвердить в департаменте образования и науки, что он придерживается всех условий.

Уточняется, что торги по аренде здания, расположенного на улице Сталеваров, доме 28, прошли в марте этого года. По их итогам был заключен договор на 49 лет.

Директор организации-арендатора Светлана Соколовская добавила, что детский сад откроет свои двери 1 сентября этого года. Для детей с ограниченными возможностями там предусмотрели адаптивные программы. Также в детском саду будут работать кружки по изобразительному искусству, детская академия науки и техники, спортивные секции.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что две трети школьных зданий восстановят к новому учебному году в Москве. По ее словам, на 160 пришкольных территориях организуют комплексную реконструкцию.