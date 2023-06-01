Собянин рассказал об открытии новых детсадов и школ в разных районах Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал об открытии новых детских садов и школ в разных районах Москвы.

В столичном районе Москворечье-Сабурово открылся детский сад на 160 мест.

"В группах оборудовали раздвижные перегородки – с их помощью игровые зоны и спальни можно объединять в одно большое помещение. Сделали комфортные физкультурный и музыкальный залы. На улице установили игровые комплексы", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что с начала 2023 года на ввод к эксплуатацию получили разрешения 26 образовательных объектов более чем на 10 тысяч мест. Причем 10 из них построили в ТиНАО.

Собянин рассказал, что детский сад на 250 воспитанников построили в районе Крюково в Зеленограде. В здании есть зал для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога. Кроме того, детский сад могут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья.

В Ватутинках построили общеобразовательный комплекс на 215 мест, состоящий из двухэтажного дошкольного учреждения и трехэтажного блока начальных классов, которые соединяются галереей. В школе сделали кабинеты моделирования и иностранного языка, а также оборудовали многофункциональный зал для спорта и мероприятий, библиотечный центр.

В районе Даниловском на территории бывшего завода ЗИЛ возвели детский сад на 300 воспитанников. Здание оборудовали всем необходимым для занятий. Помимо этого, посещение детского сада доступно детям с ограниченными возможностями здоровья.



Кроме того, школа на 1,1 тысячи учеников появилась на месте бывшего Тушинского аэрополя в Покровском-Стрешневе. В ней создали IT-полигон с зонами сборки и испытания робототехники и 3D-программирования, а для изучения естествознания обустроили лабораторно-исследовательские комплексы.

Собянин заявил, что до конца 2023 года в Москве планируется возвести еще 17 детских садов и 23 школы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с момента присоединения ТиНАО к Москве в поселениях стало в три раза больше рабочих мест. С 2012 года там построили 126 школ и детских садов. Строительство еще 25 образовательных объектов планируют завершить до конца 2023 года.

В ТиНАО появятся 320 детских садов и 170 школ к 2035 году