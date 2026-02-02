Собянин рассказал, как москвичи могут поздравить участников СВО с 23 февраля

Москвичи могут поздравить бойцов СВО с Днем защитника Отечества. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Акция по сбору подарков для участников спецоперации продлится до 23 февраля. Жители столицы и организации могут передать бойцам средства личной гигиены, перчатки, термобелье, кондитерские изделия и другие необходимые вещи.

Отнести подарки можно в 50 пунктов приема. К акции присоединились магазины "Сделано в Москве". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.