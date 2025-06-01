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01 июня, 16:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о работе уникальных подростковых театров

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В Москве работают театральные студии, которые помогают детям и подросткам раскрыться, социализироваться и найти друзей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Особое внимание уделяется участникам из приемных и многодетных семей, а также ребятам с особенностями здоровья.

Такие коллективы действуют на базе социальных центров и работают по принципам инклюзии – на одной сцене выступают и здоровые подростки, и дети с инвалидностью. По словам участников, театр помогает обрести уверенность в себе, преодолеть страхи и по-новому взглянуть на мир.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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