Сергей Собянин рассказал о работе уникальных подростковых театров

В Москве работают театральные студии, которые помогают детям и подросткам раскрыться, социализироваться и найти друзей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Особое внимание уделяется участникам из приемных и многодетных семей, а также ребятам с особенностями здоровья.

Такие коллективы действуют на базе социальных центров и работают по принципам инклюзии – на одной сцене выступают и здоровые подростки, и дети с инвалидностью. По словам участников, театр помогает обрести уверенность в себе, преодолеть страхи и по-новому взглянуть на мир.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.