Собянин: разработки участников Московского иннокластера упрощают работу людей

Разработки участников Московского инновационного кластера упрощают работу людей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, цифровые решения применяют в разных отраслях – в автомобилестроении, электронике, пищевой промышленности и медицине. Например, компактные демонтажные роботы помогают специалистам при строительстве метро, технических помещений, коллекторов и вентиляционных тоннелей.

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