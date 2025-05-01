Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 12:15

Мэр Москвы

Собянин: разработки участников Московского иннокластера упрощают работу людей

Собянин: разработки участников Московского иннокластера упрощают работу людей

Собянин поздравил москвичей с Днем весны и труда

Сергей Собянин рассказал о строящейся Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин объявил об открытии сезона фонтанов в Москве

Сергей Собянин и Патриарх Кирилл посетили фестиваль "Пасхальный дар"

Сергей Собянин подвел итоги месячника благоустройства в Москве

Сергей Собянин рассказал о работе социальных учреждений в майские праздники

Собянин рассказал, куда обращаться по городским вопросам в майские праздники

Собянин принял решение о комплексном развитии территории на западе Москвы

Собянин утвердил проект планировки части промзоны Коломенское на юге Москвы

Разработки участников Московского инновационного кластера упрощают работу людей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, цифровые решения применяют в разных отраслях – в автомобилестроении, электронике, пищевой промышленности и медицине. Например, компактные демонтажные роботы помогают специалистам при строительстве метро, технических помещений, коллекторов и вентиляционных тоннелей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиигородвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика