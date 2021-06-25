Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций с COVID-19

В Москве зафиксировано антирекордное число госпитализаций с COVID-19. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что около 15% из них находятся в реанимации.

Чтобы остановить распространение вируса, активно идет вакцинация. 25 июня открыли 19 дополнительных пунктов. К тому же в ближайшие дни должны зарегистрировать "Спутник Лайт". Им будут прививать мигрантов. Для них также организуют пункты вакцинации.

Чтобы достичь уровня в 60% привитых в Москве, нужно к 15 июля вакцинировать еще около 2 миллионов человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.