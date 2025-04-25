Более 600 тысяч исследований провели в эндоцентрах столицы

Более 600 тысяч исследований провели в эндоскопических центрах Москвы. Сейчас таких учреждений в городе четыре. Там врачи могут выявить онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта еще на нулевой стадии, до появления симптомов. Это позволяет спасти тысячи жизней.

Процедура занимает около полутора часов и проводится под анестезией. Благодаря современному оборудованию врачи видят мельчайшие изменения и при необходимости удаляют новообразования сразу во время обследования.

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