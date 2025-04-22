Новый флагманский центр Буяновской больницы проведет экскурсии 22 и 23 апреля

Москвичи смогут посетить открытые экскурсии нового флагманского центра на базе Буяновской больницы 22 и 23 апреля. Все желающие смогут, пройдя регистрацию, увидеть уникальную гибридную операционную, высокотехнологическое современное оборудование и многое другое.

Флагман на базе Московской клинической больницы имени Буянова стал шестым медцентром, начиная с 2018 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.