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Новости

22 апреля, 11:30

Город

Новый флагманский центр Буяновской больницы проведет экскурсии 22 и 23 апреля

Новый флагманский центр Буяновской больницы проведет экскурсии 22 и 23 апреля

Открытые экскурсии пройдут во флагманском центре Буяновской больницы

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Москвичи смогут посетить открытые экскурсии нового флагманского центра на базе Буяновской больницы 22 и 23 апреля. Все желающие смогут, пройдя регистрацию, увидеть уникальную гибридную операционную, высокотехнологическое современное оборудование и многое другое.

Флагман на базе Московской клинической больницы имени Буянова стал шестым медцентром, начиная с 2018 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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