"ЭпиВакКорона" в Москве доступна для вакцинации вторым компонентом

Вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" поступила в столицу в объеме, который необходим только для жителей, которые делают прививку вторым компонентом, говорится на сайте Депздрава.

"Информация о доступности вакцины "ЭпиВакКорона" в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной. В Москву действительно поступила вакцина "ЭпиВакКорона" в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом", – говорится в сообщении.

В Депздраве подчеркнули, что поступивший объем препарата не может быть общедоступным для всех жителей столицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.