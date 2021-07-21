Доступ к электронным медкартам детей получили 570 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доступ к электронным медкартам детей получили уже 570 тысяч москвичей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, благодаря данному сервису московские семьи смогут всегда иметь под рукой информацию о здоровье своих детей. Кроме того, данные не потеряются и доступны даже со смартфона.

"Мы продолжаем развивать возможности единой цифровой платформы здравоохранения как для взрослых, так и для их детей. Например, реализуем проект по переводу детских поликлиник на использование исключительно электронных медкарт, выстраиваем эффективный цифровой обмен данными между медицинскими и образовательными организациями, а для детских садов и школ отменили бумажные справки о болезни, освободив около 170 тысяч родителей от лишнего сбора документов", – отметила Ракова.

Возможности электронных медкарт постоянно расширяются. В данный момент пользователи могут просматривать в том числе протоколы осмотров врачей, выписные эпикризы и результаты лабораторных исследований, включая снимки МРТ, рентгенографии, компьютерной томографии и флюорографии.

Помимо этого, в разделе "Мои прививки" хранятся данные об истории вакцинации ребенка с указанием даты и наименования препарата. Там же родители могут посмотреть региональный календарь детских прививок, которые необходимо сделать в ближайшее время.

Ранее у опекунов и попечителей появилась возможность подтвердить свои права на сайте mos.ru, что позволяет им прикрепить ребенка к детской городской или стоматологической поликлинике в режиме онлайн, а также получить доступ к медкарте.

