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18 января, 22:45

Общество

"Актуальный репортаж": в Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

"Актуальный репортаж": в Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

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Российских фармацевтов могут начать штрафовать на крупные суммы при продаже лекарств без рецепта. В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает наказание до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Однако СМИ заявили, что основные санкции предусмотрены для тех, кто стоит за прилавком и проверяет документы. Какие лекарства чаще всего покупают без рецепта? И сможет ли законопроект решить проблему?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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