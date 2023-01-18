"Актуальный репортаж": в Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

Российских фармацевтов могут начать штрафовать на крупные суммы при продаже лекарств без рецепта. В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает наказание до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Однако СМИ заявили, что основные санкции предусмотрены для тех, кто стоит за прилавком и проверяет документы. Какие лекарства чаще всего покупают без рецепта? И сможет ли законопроект решить проблему?

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