Депздрав Москвы опроверг дефицит препарата для лечения болезни Паркинсона "Акинетон"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Появившаяся ранее в Сети информация о дефиците в Москве препарата "Акинетон", предназначенного для лечения болезни Паркинсона, не соответствует действительности. Об этом заявили в столичном Депздраве.

"В медицинских организациях <...> Москвы препарат с МНН (международным наименованием. – Прим. ред.) "Бипериден" с торговым наименованием "Акинетон" имеется в наличии в запасе более чем на четыре месяца", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом там добавили, что в столичных аптеках также можно найти препарат "Мендилекс", который является аналогом "Акинетон". Несмотря на наличие запасов обоих лекарств, столичные власти продолжают их закупать для обеспечения будущих потребностей, подчеркнули в Депздраве.

Ранее в ведомстве опровергли слухи о дефиците в Москве лекарств для пациентов с гепатитом С и ВИЧ. Отмечалось, что существующих запасов должно хватить не менее чем на 5 месяцев. Закупки и поставки нужных лекарств были сделаны еще в октябре 2022 года.



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