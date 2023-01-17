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Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта

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До 200 тысяч рублей штрафа придется заплатить аптекам, где фармацевты продают лекарства без рецепта. Такое наказание введут, если примут новый законопроект, который поступил в Госдуму.

Для сотрудников аптек штраф будет варьироваться от 10 до 20 тысяч рублей. Также авторы проекта предложили лишать права работать фармацевтом на срок от шести месяцев до одного года.

Для индивидуальных предпринимателей наказание составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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