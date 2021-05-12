Пассажирам рассказали о пунктах тестирования на COVID-19 в аэропорту Домодедово

Люди, которые вернулись из-за границы, должны сдавать два ПЦР-теста на коронавирус. Причем сделать это можно прямо в аэропорту.

"Для всех аэропортов стало нормой, в том числе и за рубежом, и у нас здесь в России, что есть пункты сдачи, тестирования на коронавирусную инфекцию или же на антитела к ней. Поэтому в аэропорту Домодедово есть пункты сдачи ПЦР-теста как после прилета на международных рейсах, так и на внутренних рейсах, " – рассказал пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.

Подробнее о том, есть ли ажиотаж в пунктах тестирования и нужно ли это делать тем, кто уже сделал прививку, – в сюжете телеканала Москва 24.