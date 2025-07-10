В России запустили первую фиджитал-платформу для здравоохранения

В России представили первую фиджитал-платформу для сферы здравоохранения, которая уже объединила частные клиники и лаборатории в 105 городах страны и готова подключить новых партнеров. Это решение поможет повысить качество медицинских услуг, сделать их доступнее и снизить стоимость для пациентов.

Партнеры платформы получают не только доступ к современным сервисам и IT-инфраструктуре, но и поддержку в обучении специалистов. К платформе могут присоединиться частные клиники, лаборатории, а также поставщики оборудования и сервисных услуг по всей России.

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