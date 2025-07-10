Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 16:30

Технологии

В России запустили первую фиджитал-платформу для здравоохранения

В России запустили первую фиджитал-платформу для здравоохранения

Врачи смогут назначать БАДы только из перечня Минздрава с 1 сентября

Врачи Морозовской больницы впервые в России применили CAR-T терапию для лечения рака

Московские врачи оформили более 75 млн электронных рецептов с QR-кодом за 4 года

Госдума утвердила закон о стратегически значимых лекарствах

Собянин: до конца года в Москве откроется еще пять центров женского здоровья

Собянин: количество центров женского здоровья в Москве выросло до 11

Искусственный интеллект начал помогать москвичам вести медкарты

Собянин: до конца года в Москве откроется еще пять центров женского здоровья

Собянин: до конца года в Москве откроется еще пять центров женского здоровья

В России представили первую фиджитал-платформу для сферы здравоохранения, которая уже объединила частные клиники и лаборатории в 105 городах страны и готова подключить новых партнеров. Это решение поможет повысить качество медицинских услуг, сделать их доступнее и снизить стоимость для пациентов.

Партнеры платформы получают не только доступ к современным сервисам и IT-инфраструктуре, но и поддержку в обучении специалистов. К платформе могут присоединиться частные клиники, лаборатории, а также поставщики оборудования и сервисных услуг по всей России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинатехнологиивидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика