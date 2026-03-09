Новости социального блока Москвы

Форма поиска по сайту

09 марта, 14:30

Общество

Новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей внедрили в Москве

Диагностический набор для расшифровки всех генов человека разработали в России

Московские врачи выполняют десятки тысяч высокотехнологичных операций ежегодно

В России началась третья фаза испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы

Минздрав РФ разрабатывает новые правила выдачи больничных

Российские ученые представили новые онковакцины

Российские ученые разработали вакцины от колоректального рака

"Новости дня": врачи начнут назначать БАДы по новым правилам с 1 марта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В столице разработали новый метод, сохраняющий зрение детям с редкой болезнью глаз, синдром Коатса. Он сочетает в себе особое воздействие лазера и специальные инъекции. Так можно избежать долгих операций при лечении даже на поздних стадиях развития болезни.

"Уже обычной практикой в московских онкоцентрах стала робот-ассистированная хирургия. Если в 2020 году мы выполнили 1 050 таких операций, то в 2025-м – уже 4,2 тысячи, а на 2026 год запланировано почти 5 тысяч. Это стало возможным благодаря масштабному оснащению клиник: сегодня в онкослужбе Москвы работают уже 15 роботических систем. Робот-хирург не заменяет врача, а становится его сверхточным инструментом. Сроки госпитализации и восстановления пациентов сокращаются вдвое. При этом снижается риск рецидива болезни", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Почти 1 000 победителей и призеров чемпионата "Московские профессионалы" пройдут стажировки ведущих компаниях. В этот раз соревнованиях хватили более 300 компетенций. Заявки на участие в чемпионате подали 37 тысяч школьников и студентов колледжей.

