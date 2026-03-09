Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В столице разработали новый метод, сохраняющий зрение детям с редкой болезнью глаз, синдром Коатса. Он сочетает в себе особое воздействие лазера и специальные инъекции. Так можно избежать долгих операций при лечении даже на поздних стадиях развития болезни.

"Уже обычной практикой в московских онкоцентрах стала робот-ассистированная хирургия. Если в 2020 году мы выполнили 1 050 таких операций, то в 2025-м – уже 4,2 тысячи, а на 2026 год запланировано почти 5 тысяч. Это стало возможным благодаря масштабному оснащению клиник: сегодня в онкослужбе Москвы работают уже 15 роботических систем. Робот-хирург не заменяет врача, а становится его сверхточным инструментом. Сроки госпитализации и восстановления пациентов сокращаются вдвое. При этом снижается риск рецидива болезни", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Почти 1 000 победителей и призеров чемпионата "Московские профессионалы" пройдут стажировки ведущих компаниях. В этот раз соревнованиях хватили более 300 компетенций. Заявки на участие в чемпионате подали 37 тысяч школьников и студентов колледжей.