Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметил свой юбилей

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора отмечает юбилей – 60 лет с момента открытия. Именно этот научный центр стал флагманом в изучении новой коронавирусной инфекции.

В период пандемии его специалисты оперативно разработали пять систем для диагностики вируса. А еще коллектив института первым в России создал национальную базу данных, которая помогает отслеживать генетические изменения вируса и прогнозировать заболеваемость. И это далеко не первая эпидемия, с которой боролись специалисты института.

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