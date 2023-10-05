В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Общегородской контакт-центр Москвы открыл горячую линию по вопросам отопления. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Оставить заявку о недостаточном прогреве батарей можно не ранее чем через пять дней после официальной даты начала отопительного сезона в городе по номеру +7 (800) 100-23-29.

Отопление в соцучреждениях и жилых домах города начали включать 3 октября. Как пояснил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, тепло решили подать раньше времени из-за понижения среднесуточной температуры.

"Впервые выделенная горячая линия по вопросам отопления была запущена в 2019 году. За все время было принято более 730 тысяч звонков, из них чуть более 102 тысяч – в прошлом году", – отметил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Принимать звонки от горожан в круглосуточном формате будет голосовой помощник. Годом ранее он зафиксировал более 32 тысяч заявок от москвичей.

К настоящему времени теплом уже обеспечили 82% жилых домов и 88% социальных учреждений Москвы. Процесс подачи отопления займет не более пяти дней. По информации Бирюкова, работы ведутся в штатном режиме.



Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме