Отопление включили в 82% жилых домов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За два дня отопление в Москве включили в более чем 82% жилых домов и в порядка 88% социальных объектов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты <...> проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы. <...> Все работы проходят штатно, <...> отопление уже включили в свыше 82% домов и почти 88% социальных объектов", – сказал вице-мэр.

Он напомнил, что в этом году из-за хорошей погоды подачу тепла в Москве начали позже, чем год назад. Возобновление теплоснабжения займет до пяти дней.

С весны к новому отопительному сезону в городе подготовили свыше 74 тысяч объектов, из которых 34 тысячи – жилые.

Отопление в Москве начали включать накануне, 3 октября, в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха. Подача тепла возобновляется поэтапно: в первую очередь теплоснабжение восстанавливают в соцучреждениях, жилых домах и офисах.



В Москве начали включать отопление