Сезон работы фонтанов завершится в Москве 5 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В этом году сезон фонтанов в Москве завершится 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"После того как все сооружения выключат, специалисты <...> промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к <...> консервации", – приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова.

В пресс-службе рассказали, что слив воды из фонтанов займет от 15 минут до нескольких дней – все зависит от размера сооружения. Так, слив воды из фонтана в Парке Горького занимает в среднем шесть дней.

В рамках подготовки к зиме фонтаны с декоративными элементами защитят специальными конструкциями, плавающие фонтаны в Обводном канале и Братеевском пруду полностью демонтируют до следующего сезона, а сухие фонтаны накроют специальными экранами.

Кроме того, на всех объектах проверят и при необходимости приведут в порядок насосное оборудование, заменят фильтры, проверят гидравлику и в целом для профилактики отремонтируют все коммуникации.

Ранее в Москве на фоне снижения среднесуточной температуры воздуха начали включать отопление. Подача тепла будет возобновляться поэтапно в течение пяти дней: в первую очередь теплоснабжение возобновят в соцучреждениях и жилых домах.



В Москве начали включать отопление