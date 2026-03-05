Диагностический набор для расшифровки всех генов человека разработали в России

Ученые Пироговского университета создали первый в стране диагностический набор для расшифровки всех генов человека. Об этом сообщили в Минздраве РФ. Метод называется полноэкзомное секвенирование.

Он позволяет прочитать все кодирующие участки генов. В них скрыто около 85% мутаций, вызывающих наследственные болезни. Будущие родители могут пройти скрининг, чтобы оценить риски передачи наследственных патологий еще на этапе планирования беременности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.