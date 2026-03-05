График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 06:45

Общество

Диагностический набор для расшифровки всех генов человека разработали в России

Диагностический набор для расшифровки всех генов человека разработали в России

Московские врачи выполняют десятки тысяч высокотехнологичных операций ежегодно

В России началась третья фаза испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы

Минздрав РФ разрабатывает новые правила выдачи больничных

Российские ученые представили новые онковакцины

Новости социального блока Москвы

Российские ученые разработали вакцины от колоректального рака

"Новости дня": врачи начнут назначать БАДы по новым правилам с 1 марта

Собянин объявил об открытии обновленного корпуса ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

Сезон аллергии на пыльцу в Москве начнется досрочно

Ученые Пироговского университета создали первый в стране диагностический набор для расшифровки всех генов человека. Об этом сообщили в Минздраве РФ. Метод называется полноэкзомное секвенирование.

Он позволяет прочитать все кодирующие участки генов. В них скрыто около 85% мутаций, вызывающих наследственные болезни. Будущие родители могут пройти скрининг, чтобы оценить риски передачи наследственных патологий еще на этапе планирования беременности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика