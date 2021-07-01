Москва получила более 500 тыс доз вакцины "Спутник Лайт"

Москва получила более 500 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" для прививки мигрантов и повторной вакцинации горожан. В ближайшее время в город поступит еще 250 тысяч доз, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, она сама уже повторно привилась "Спутником Лайт", как многие люди из ее окружения. Все это из-за распространения более агрессивного штамма коронавируса. При необходимости будут закупать препарат еще.

Трудовым мигрантам делают прививки от коронавируса пока в пилотном режиме по заявкам работодателей. Мобильные медицинские кабинеты появились в миграционном центре в Сахарове и на территории торгового центра "Садовод". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.