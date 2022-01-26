Джаред Лето выложил провокационное фото в Сеть. Американский рок-музыкант и актер снялся на фоне моря в белых брюках и расстегнутой голубой рубашке. И выложил фото в соцсети. Фанаты оказались в восторге от того, какой Лето спортивный.

Бритни Спирс тоже преуспела в демонстрации обнаженных частей тела. Ее образ оказался ещё более откровенным. Американская певица снялась в желтом бикини во время отдыха на Гавайях. Фото сделал ее бойфренд и личный тренер Сэм Асгари. Однако, скорее всего, это не единственный кадр со звездой с отдыха. Бритни жаловалась, что ее бесконечно преследовали папарацци. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.