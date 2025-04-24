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24 апреля, 22:15

Культура

В столице завершился 47-й Московский международный кинофестиваль

В столице завершился 47-й Московский международный кинофестиваль

Главный приз Московского кинофестиваля получил фильм "Элизиум"

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В столице завершился 47-й Московский международный кинофестиваль. Победителем стал индийский фильм "Элизиум". Главный приз на церемонии награждения получил режиссер ленты Прадип Курба. Кроме того, ему вручили награду за лучшую режиссуру.

В номинации "Русские премьеры" победила картина "Мужу привет" режиссера Антона Маслова. Лучшим документальным фильмом стала китайская лента "Тетушка Ху и ее райский сад". Приз за лучшую мужскую роль досталась Евгению Цыганову, а лучшей актрисой признана испанка Мария Родригес Сото.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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