В столице завершился 47-й Московский международный кинофестиваль. Победителем стал индийский фильм "Элизиум". Главный приз на церемонии награждения получил режиссер ленты Прадип Курба. Кроме того, ему вручили награду за лучшую режиссуру.

В номинации "Русские премьеры" победила картина "Мужу привет" режиссера Антона Маслова. Лучшим документальным фильмом стала китайская лента "Тетушка Ху и ее райский сад". Приз за лучшую мужскую роль досталась Евгению Цыганову, а лучшей актрисой признана испанка Мария Родригес Сото.

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