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20 марта, 14:45

M24.RU

Эксперты обсудили будущее детского театра

Эксперты обсудили будущее детского театра

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20 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла дискуссия о будущем детского театра. Как решить одну из ключевых проблем театров для юного поколения – нехватку современных пьес высокого качества? Какие ценности должен нести новый детский театр? Как сделать его максимально интересным для юных зрителей? Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции рассказали:

  • начальник управления театров департамента культуры Москвы Александр Фокин;
  • основатель и председатель Союза детских и юношеских писателей Светлана Кривошлыкова;
  • заслуженный артист РФ, художественный руководитель "Детского музыкального театра юного актера" Александр Федоров;
  • заслуженный деятель искусств РФ, композитор Григорий Гладков;
  • заместитель директора театра кукол имени С. В. Образцова Илья Морозов;
  • детский писатель-сказкотерапевт, член Союза детских и юношеских писателей Евгения Бахурова.

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