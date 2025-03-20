Эксперты обсудили будущее детского театра

20 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла дискуссия о будущем детского театра. Как решить одну из ключевых проблем театров для юного поколения – нехватку современных пьес высокого качества? Какие ценности должен нести новый детский театр? Как сделать его максимально интересным для юных зрителей? Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции рассказали:

начальник управления театров департамента культуры Москвы Александр Фокин;

основатель и председатель Союза детских и юношеских писателей Светлана Кривошлыкова;

заслуженный артист РФ, художественный руководитель "Детского музыкального театра юного актера" Александр Федоров;

заслуженный деятель искусств РФ, композитор Григорий Гладков;

заместитель директора театра кукол имени С. В. Образцова Илья Морозов;

детский писатель-сказкотерапевт, член Союза детских и юношеских писателей Евгения Бахурова.