Белка из "Ледникового периода" съела желудь

Авторы "Ледникового периода" выложили ролик о белке Скрэт. Это последнее творение закрывшейся студии – художники и аниматоры специально собрались вместе, чтобы сделать этот прощальный жест.

В ролике белка съедает вожделенный желудь, за которым гонялась 20 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.