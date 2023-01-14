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Культура

Театр Сатиры отметил старый Новый год в духе передачи "Кабачок "13 стульев"

Театр Сатиры отметил старый Новый год в духе передачи "Кабачок "13 стульев"

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Театр Сатиры отметил старый Новый год представлением в духе передачи "Кабачок "13 стульев". Праздничный вечер получил название "Староновогодний кабачок". Для гостей прозвучали любимые хиты из культовых советских картин "Карнавальная ночь", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Ирония судьбы, или "С легким паром" и многих других.

В шоу приняли участие Вера Васильева, Александр Ширвиндт, Наталья Селезнева и еще полсотни артистов. В театре отметили, что хотят сделать такие представления ежегодными. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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