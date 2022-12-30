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30 декабря, 13:50

Культура

The City: сериал "13-я клиническая" вышел на платформе KION

The City: сериал "13-я клиническая" вышел на платформе KION

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Новая медицинская драма "13-я клиническая" вышла на платформе KION. Кинокритики прокомментировали, что это один из лучших сериалов 2022 года. Зрители вместе с главным героем постепенно будут погружаться в устройство клиники.

В центре сюжета – гениальный хирург Кирилл. Он узнает, что неизлечимо болен и в поисках лекарства попадает в необычную больницу. Врачи лечат людей не от ветрянки и гриппа, а борются со сверхъестественными проявлениями болезней. К тому же главврач заключил сделку с тем, кого нельзя называть. Заведующая отделением не стареет, а анестезиолог подпольно разводит нечисть третьей категории. Подробнее – в проекте The City.

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