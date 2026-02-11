Эксперты предположили, почему Богомолов отказался от должности ректора Школы-студии МХАТ

Эксперты предположили, по какой причине режиссер Константин Богомолов мог принять решение отказаться от должности ректора Школы-студии МХАТ. По мнению главного редактора проекта "Сити" Евгении Смурыгиной, одной из причин могло стать совмещение руководства театром на Малой Бронной и вузом – с точки зрения менеджмента это оказалось сложной задачей.

Также не исключается, что режиссер осознал свои перспективы еще до официального вступления в должность. При этом в самом учебном заведении сообщили, что Богомолов все еще числится исполняющим обязанности ректора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.