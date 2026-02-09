Пространства "Царицына" будут открыты в рамках Московской музейной недели 11 февраля

Музеи и выставочные залы можно посетить бесплатно в рамках проекта "Московская музейная неделя", которая проходит в столице до 15 февраля. Какие мероприятия стоит посетить – в нашем материале.

От современного искусства до поэзии

"Московская музейная неделя" продолжится в столице до 15 февраля. У всех желающих будет возможность посетить различные локации бесплатно. Например, до 15 февраля посетителей ждут в здании Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре. Здесь пройдет первая ретроспектива художника Ростана Тавасиева: в нее включены работы более чем за 20-летний период творчества, в том числе большой цикл картин в авторской технике "бегемотопись", и проекты, посвященные космосу и научной фантастике.

Кроме того, во вторник, 10 февраля все желающие смогут посетить Государственный музей имени А.С. Пушкина и принять участие в мероприятиях, посещенных памяти поэта. Студенты Театрального института имени Бориса Щукина прочитают стихи классика, здесь же получится услышать Государственную академическую хоровую капеллу России имени А. А. Юрлова.

В среду, 11 февраля, в музее-заповеднике "Царицыно" будут открыты все пространства в основных корпусах дворцового комплекса. В том числе Большой дворец, Средний дворец (Оперный дом), Малый дворец, Хлебный дом, Третий Кавалерский и оранжерейные корпуса.

В четверг, 12 февраля, жители и гости столицы смогут бесплатно посетить Дом-музей Марины Цветаевой, которая жила вместе с семьей в доме в Борисоглебском переулке. Посетители смогут увидеть личные вещи автора и ее близких, а также оценить оригинальную архитектуру самого дома.

На следующий день музей В. А. Тропинина и московских художников его времени тоже откроет двери для всех желающих. Во время посещения можно будет познакомиться с творчеством портретиста, который застал правление пяти российских императоров. Выставка также позволит увидеть "изнанку" музейной жизни и узнать историю становления портрета в стране.

14 февраля, в субботу, в гостей ждут в Государственном музее обороны Москвы. Здесь посетители смогут познакомиться с экспонатами, связанными с Московской битвой 1941–1942 годов. Первый зал музея посвящен началу Великой Отечественной войны, а второй описывает отражение воздушных налетов на столицу с июля 1941 года по апрель 1942 года, третий иллюстрирует ход битвы. Четвертый зал посвящен этапу контрнаступления советских войск, пятый охватывает остальные этапы войны.

В воскресенье, 15 февраля, 26 галерей объединения "Выставочные залы Москвы" будут открыты для посещения. Например, на Солянке гости смогут увидеть выставку "Просто детство", посвященную атмосфере семьи. В галерее "А3" предложат иначе взглянуть на наследие Марка Шагала благодаря проекту "Человек за картиной". А в галерее "Здесь на Таганке" получится увидеть выставку "Модно-подводная одиссея команды Садко", представляющую интерпретацию былины, которая становится философией творчества.

Точные науки и история

В четверг, 12 февраля, все желающие смогут бесплатно попасть в "Биокластер" на ВДНХ, где пройдет программа ко дню рождения Чарльза Дарвина. Кроме того, в павильоне "Пчеловодство" гостей ждет интерактивная экскурсия "Насекомые и эволюция". С 14:00 в лаборатории начнется занятие "Такие разные насекомые", где с помощью микроскопов можно будет изучить экспонаты. Вместе с тем, лекции "Дарвиновы вьюрки и современная теория эволюции" пройдут в павильоне № 31 "Геология" в 14:00 и 17:00.

Кроме того, в этот день тематическую программу подготовят и Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева. С 13:00 гостей ждет интерактивное мероприятие "Загадки эволюции". В 17:00 и 18:30 начнутся экскурсии по оранжерее, где представлено более 200 сортов растений.

Любителям истории можно заглянуть 10 февраля в музей Парка Горького, чтобы узнать историю этого места. Основная выставка позволит увидеть архивные документы, фотографии и видеоматериалы, раскрывающие роль директора Бетти Глан в создании уникальной атмосферы и насыщенной культурной жизни парка.

Продолжить исторический экскурс можно будет и в пятницу, 13 февраля. В этот день гости смогут посетить выставку "Романовы. Из Петергофа в Москву", которая пройдет в музее-заповеднике "Коломенское". Экспозиция расскажет о повседневной жизни и интересах членов царствующего дома Романовых, начиная от первого царя Михаила Федоровича и заканчивая императором Николаем II. Во время осмотра можно увидеть более 800 уникальных экспонатов, переданных из фондов "Коломенского" и музея-заповедника "Петергоф". Кроме того, обновленная экспозиция "домик Петра I", расположенная также в музее-заповеднике, познакомит посетителей с историей российского кораблестроения.

