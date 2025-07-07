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07 июля, 17:35

События

Манежная площадь стала площадкой Фестиваля индийской культуры

Манежная площадь стала площадкой Фестиваля индийской культуры

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Фестиваль Индии проходит в столице с 5 по 13 июля на Манежной площади – одной из центральных площадок проекта "Лето в Москве".

До 13-го числа эта локация превратилась в место для проведения шоу-программ и мастер-классов, в том числе по танцам. Здесь гости также могут попробовать блюда национальной кухни, увидеть вступления артистов, получить урок по росписи хной и позаниматься йогой.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова побывала на фестивале, прониклась атмосферой жаркой страны, а также пообщалась с гостями и участниками.

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