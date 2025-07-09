Актер Борис Дергачев рассказал о том, что задумала его жена после рождения ребенка

Актер и режиссер Борис Дергачев рассказал о том, что они с женой Анной очень уставали сидеть ребенком. По его словам, спустя год после рождения сына супруга решила устроить ему сюрприз. Она завязала ему глаза, после чего они уехали на такси. Когда актер открыл глаза, он увидел всех своих друзей в бане.

Большое интервью с Борисом Дергачевым выйдет в среду, 9 июля, в эфире телеканала Москва 24.