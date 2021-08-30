Емельянов рассказал о реставрации дома Абрикосовых

Дом Абрикосовых будет готов к 2023 году. Об этом сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Именно это здание украшает обертку "Бабаевских" конфет и является символом кондитерской фабрики.

Уже отреставрировали фасад, крышу и окна. В настоящее время идут работы внутри дома. Специалисты восстановили старинный витражный плафон диаметром почти два метра. На днях его привезли из мастерской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.