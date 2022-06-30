На юге Москвы капитально отремонтируют Тульскую эстакаду. Специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к работам. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Эстакада включена в состав Третьего транспортного кольца. Там приведут в порядок дорожное полотно, железобетонные конструкции и пространство под мостом.

Во время работ будут перекрывать по одной полосе в каждом направлении. Для этого установят дорожные знаки и нанесут временную разметку. Ремонт будет проходить в два этапа. Первый завершится уже в сентябре, а второй запланирован на весну 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.