Проездные на московский общественный транспорт теперь можно купить в 30 киосках печати

Купить и пополнить проездные на московский общественный транспорт теперь можно в 30 киосках печати. Об этом сообщил департамент транспорта города. Узнать места продажи можно по специальным стикерам.

Новую функцию запустили "СберТройка" и Мосгортранс. На "Тройку" можно записать любой билет, купить и продлить его без очередей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.