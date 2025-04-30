Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 15:15

Город

По канатной дороге на ВДНХ прокатился миллионный пассажир

По канатной дороге на ВДНХ прокатился миллионный пассажир

"Сити": где попробовать вкусные блюда из мяса на огне в Москве

Тематическую электричку к 80-летию Победы запустили в Москве

Архитектурно-художественная подсветка появилась у Живописного моста в Москве

Сергей Собянин и Патриарх Кирилл посетили фестиваль "Пасхальный дар"

Лодочная станция начнет свою работу в музее-заповеднике "Царицыно" с 1 мая

Водитель на машине каршеринга врезался в стену автомойки в Загорьевском проезде

Транспортная полиция задержала похитителя чемоданов в Домодедово

Жители Патриарших прудов попросили запретить движение электросамокатов в парке и у домов

График работы социальных учреждений в Москве изменится в майские праздники

По канатной дороге "Воздушный трамвай" на ВДНХ прокатился миллионный пассажир. По словам заммэра Натальи Сергуниной, им стала жительница Крыма Ольга Лобанова, которая приехала в Москву на несколько дней с семьей.

"Воздушный трамвай" за час может перевозить до тысячи человек. Только с начала года москвичи и туристы прокатились над территорией комплекса почти 360 тысяч раз. При этом больше всего поездок было в январе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика