По канатной дороге на ВДНХ прокатился миллионный пассажир

По канатной дороге "Воздушный трамвай" на ВДНХ прокатился миллионный пассажир. По словам заммэра Натальи Сергуниной, им стала жительница Крыма Ольга Лобанова, которая приехала в Москву на несколько дней с семьей.

"Воздушный трамвай" за час может перевозить до тысячи человек. Только с начала года москвичи и туристы прокатились над территорией комплекса почти 360 тысяч раз. При этом больше всего поездок было в январе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.