30 апреля, 15:15Город
По канатной дороге на ВДНХ прокатился миллионный пассажир
По канатной дороге "Воздушный трамвай" на ВДНХ прокатился миллионный пассажир. По словам заммэра Натальи Сергуниной, им стала жительница Крыма Ольга Лобанова, которая приехала в Москву на несколько дней с семьей.
"Воздушный трамвай" за час может перевозить до тысячи человек. Только с начала года москвичи и туристы прокатились над территорией комплекса почти 360 тысяч раз. При этом больше всего поездок было в январе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.