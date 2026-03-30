Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Вместе с президентом Владимиром Путиным дан старт строительству Национального центра "России" на Пресне, сообщил Сергей Собянин. Комплекс возведут на территории "Экспоцентра" с применением сложнейших инженерных и конструктивных решений. Центр призван стать новой визитной карточкой страны, открытие намечено на 2029 год.

"В рамках Адресной инвестиционной программы с 2021 года в столице построили 15 пожарных депо общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров. Новые здания появились на территории Северо-Восточного, Восточного, Троицкого, Новомосковского, Западного и Южного административных округов. В этих депо созданы комфортные условия для работы, отдыха и тренировок работников пожарно-спасательных отрядов. На объектах есть помещения для техники и ее обслуживания, а также тренировочные башни со скалодромами, спортивные площадки, учебные пожарные гидранты", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Станцию "Липецкая" Бирюлевский линии метро построят с двумя подземными вестибюлями и выходами по обе стороны Липецкой улицы. Планировочные решения разработаны для комфортной организации пассажиров, без пересечения их потоков.