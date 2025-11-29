Более 10 световых тоннелей установят в Москве к новогодним праздникам

В Москве к новогодним праздникам установят более 10 световых тоннелей. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, традиционно самый длинный 150-метровый тоннель появится на Гоголевском бульваре.

На Манежной площади разместят еще два световых тоннеля, объединенных темой искусства. Один будет стилизован под музыкальную композицию, а второй украсят изящные арки и узоры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.