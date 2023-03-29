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Реконструкция газопровода завершилась в Алексеевском районе

Реконструкция газопровода завершилась в Алексеевском районе

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Реконструкция газопровода завершилась в Алексеевском районе Москвы. За время работ специалисты Мосгаза врезали километр труб в действующую газовую сеть. При этом отключать от подачи жителей района не пришлось.

Для дистанционного управления из центральной диспетчерской было установлено четыре крановых узла и автоматизированное запорное устройство. После реконструкции повысилась надежность газоснабжения жителей Алексеевского района. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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