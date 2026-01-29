Участники проекта "Активный гражданин" смогут выбрать лучший рецепт блинов. Голосование приурочено к фестивалю "Масленица", который пройдет в рамках проекта "Зима в Москве".

Горожане должны выбрать лучший из четырех рецептов приготовления блинов. Кандидаты для голосования – суздальские, смоленские, мордовские и башкирские блины.

Набравший больше всего голосов рецепт станет главным гастрономическим символом предстоящего праздника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.