29 января, 11:45

Участники проекта "Активный гражданин" смогут выбрать лучший рецепт блинов

Техника ЦОДД вышла на помощь застрявшим большегрузам на МКАД

Столичные отели показали высокую загрузку в текущем январе

Высота сугробов в Москве достигла 60 сантиметров

Москвичи вспомнили, какая погода была зимой в 2025 году

В Москве создадут Артколледж для студентов креативных индустрий

"Атмосфера": слабый ветер прогнозируется в Москве 29 января

Январь 2026 года в Москве вошел в тройку лидеров XXI века по снегопадам

Собянин: почти 180 столичных водоемов привели в порядок за 14 лет

Велосипедиста сняли на видео в центре Москвы при 10-градусном морозе

Участники проекта "Активный гражданин" смогут выбрать лучший рецепт блинов. Голосование приурочено к фестивалю "Масленица", который пройдет в рамках проекта "Зима в Москве".

Горожане должны выбрать лучший из четырех рецептов приготовления блинов. Кандидаты для голосования – суздальские, смоленские, мордовские и башкирские блины.

Набравший больше всего голосов рецепт станет главным гастрономическим символом предстоящего праздника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Зима в Москве
Станислав Кулик Евгения Мирошкина

