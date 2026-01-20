Форма поиска по сайту

20 января, 12:30

Общество

Зрителям Москвы 24 предложили прислать свои фотографии с 2016 года

"Специальный репортаж": мужское бесплодие

В 2025 году к столичным волонтерам присоединилось более 180 тыс человек

Дети смогут выехать из России только по загранпаспорту с 20 января

Новая волна морозов накроет Москву 22 января

В соцсетях появился тренд "2026 – это новый 2016"

Контроль за подготовкой косметологов предложили ужесточить в России

20 января стало одним из самых теплых дней недели в Москве

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 20 января

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 86% 20 января

Зрителям Москвы 24 предложили прислать свои фотографии с 2016 года. Дело в том, что социальные сети захватил тренд "2026 – это новый 2016". Пользователи публикуют фото десятилетней давности, вспоминают те времена и отсутствие алгоритмов в социальных сетях.

К флешмобу присоединились как звезды, так и обычные пользователи. Зрителей приглашают поделиться снимками в Telegram по номеру 8 (926) 266-24-24. В эфире уже готовы показать фотографии ведущих и корреспондентов.

