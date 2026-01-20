Зрителям Москвы 24 предложили прислать свои фотографии с 2016 года. Дело в том, что социальные сети захватил тренд "2026 – это новый 2016". Пользователи публикуют фото десятилетней давности, вспоминают те времена и отсутствие алгоритмов в социальных сетях.

К флешмобу присоединились как звезды, так и обычные пользователи. Зрителей приглашают поделиться снимками в Telegram по номеру 8 (926) 266-24-24. В эфире уже готовы показать фотографии ведущих и корреспондентов.