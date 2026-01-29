Коммунальные службы продолжают устранять последствия снегопада в Москве

Коммунальные службы продолжают круглосуточную работу в Москве. Снегоуборочная техника расчищает основные магистрали, съезды и развязки, а также пешеходные зоны, остановки общественного транспорта и подходы к социальным объектам.

Чтобы не было скользко, дороги и тротуары обрабатывают противогололедными реагентами. Кроме того, сотрудники городских служб непрерывно вывозят сформированные валы на снегоплавильные пункты.

