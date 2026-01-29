Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 07:15

Город

Коммунальные службы продолжают устранять последствия снегопада в Москве

Коммунальные службы продолжают устранять последствия снегопада в Москве

Высота сугробов в Москве 29 января может побить рекорд 70-летней давности

Более 300 жителей Ново-Переделкина начали переселение по программе реновации

Столичный спортсмен подал в суд на стоматологию за удаление 11 зубов

Коммунальные службы Москвы работают в круглосуточном режиме из-за снегопада

"Московский патруль": москвич влез в Дом Гоголя и устроил погром

"Московский патруль": в Москве арестовали обвиняемого в покушении на убийство жены и сына

"Московский патруль": полиция Москвы ликвидировала цех по производству жидкости для вейпов

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 января

Городские службы Москвы заранее отрегулируют отопление в преддверии холодов

Коммунальные службы продолжают круглосуточную работу в Москве. Снегоуборочная техника расчищает основные магистрали, съезды и развязки, а также пешеходные зоны, остановки общественного транспорта и подходы к социальным объектам.

Чтобы не было скользко, дороги и тротуары обрабатывают противогололедными реагентами. Кроме того, сотрудники городских служб непрерывно вывозят сформированные валы на снегоплавильные пункты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпогодаЖКХвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика