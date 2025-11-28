Зимний ледовый сезон официально открыли на ВДНХ

28 ноября на ВДНХ состоялось торжественное открытие катка. Новый зимний сезон на главной выставке страны отметили ярким шоу с участием знаменитых фигуристов.

Центральная аллея ВДНХ вновь превратилась в ледовое пространство площадью более 20 тысяч квадратных метров. Здесь одновременно могут кататься до 5 тысяч человек. В этом году зимний сезон на ВДНХ проходит под слоганом "Вместе теплее".

Гостей праздника ждала авторская программа "Территория твоей мечты". Зрители могли совершить путешествие по разным эпохам: каждой из них был посвящен отдельный номер. В шоу приняли участие звезды российского фигурного катания: Елизавета Туктамышева, Максим Ковтун, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и многие другие.

О том, как в столице начинается новая зимняя сказка, рассказала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.