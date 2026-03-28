Новости города: почти 9 тысяч москвичей оформили документы на новые квартиры по реновации

В период с декабря по февраль 2026 года почти 9 тысяч москвичей оформили документы на новые квартиры по программе реновации. Они покинули 48 домов старого жилого фонда. Жителями столицы предоставили комфортное жилье с готовым ремонтом. Таким образом, новоселам не нужно тратить время и средства на ремонт.

Жители столицы активно готовятся к дачному сезону, заблаговременно закупая товары для посадок. По сравнению с 2025 годом продажи саженцев, рассады и корней растений в марте увеличились в 16 раз. Такие данные приводят сразу несколько маркетплейсов. Самыми популярными семенами в столичном регионе стали огурцы "Кураж", укроп, томаты черри и желтые томаты, а также саженцы хосты.

