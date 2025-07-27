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27 июля, 09:15

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Бесплатные занятия по сап-кроссу проводятся в Серебряном бору

Бесплатные занятия по сап-кроссу проводятся в Серебряном бору

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В Серебряном бору проводятся бесплатные занятия по сап-кроссу – новой форме движения и отдыха на воде. Сап-кросс объединяет два типа движения: 3 километра на воде и 5 километров по мягким лесным тропам.

С августа станут доступны занятия по сап-йоге – формат, в рамках которого желающие смогут проверить свой баланс на доске. Все занятия проходят под контролем профессиональных спасателей и инструкторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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