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25 июля, 23:45

Культура

Актер Дмитрий Харатьян выступил на "Театральном бульваре"

Актер Дмитрий Харатьян выступил на "Театральном бульваре"

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Актер театра и кино Дмитрий Харатьян выступил на фестивале "Театральный бульвар" с творческим вечером "Дороги любви" в сопровождении группы Cocktail project. Мероприятие прошло на Покровском бульваре. Там прозвучали стихи, песни из фильмов в рок-обработке.

Между тем в рамках фестиваля жители и гости города смогут посетить спектакли, литературные чтения и творческие встречи. В программе, помимо прочего, постановки московских и петербургских театров, включая интерактивное шоу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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