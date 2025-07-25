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"Мой район. Новости": в Парке Горького открыли обновленный Пионерский пруд

"Мой район. Новости": в Парке Горького открыли обновленный Пионерский пруд

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В Парке Горького на Якиманке после благоустройства открыли Пионерский пруд для купания. На берегу оборудовали удобные лежаки, шезлонги, VIP-шатры, а вода очищается современной системой фильтрации.

Для отдыхающих действуют стандартные льготы, предусмотренные для многодетных семей и ветеранов боевых действий. Специалисты подготовили дно пруда и установили вентиляционную систему, которая ежедневно обновляет воду.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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